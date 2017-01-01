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SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников глобального интернета

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Запуск состоялся 7 января.
Falcon 9 вывела спутники на орбиту
Falcon 9 вывела спутники на орбиту
spaceflightnow.com

Компания SpaceX  успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников глобального интернета Starlink. 

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Ракета стартовала 6 января в 21:19 по местному времени (7 января 04:19 по Киеву). Многоразовая ступень успешно села на плавучую платформу Of Course I Still Love You (Конечно, я все еще люблю тебя) в Атлантическом океане.

Спутники глобального интернета будут работать на высоте 290 км. Всего планируется запустить 12 тысяч спутников, которые будут предоставлять доступ к интернету со скоростью гигабит в секунду для одного пользователя.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы ополчились на Илона Маска за спутники глобального интернета.

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Теги: Starlink, SpaceX, Falcon 9
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