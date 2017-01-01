Начались продажи человекоподобных роботов

Первых двух роботов купила компания Ford.

Человекоподобные роботы Digit поступили в продажу. Первых серийных роботов купила автокомпания Ford для исследовательских проектов. Их хотят использовать для автоматизированной доставки товаров.

Читай также: Восстание машин: ТОП-8 человекоподобных роботов

Человекоподобный робот Cassie был создан в начале 2019 года. Он представляет собой андроида с ногами, руками и торсом. Вместо головы у него лидар, который следит за препятствиями. “Глаза“ в виде пары камер у робота находятся на корпусе

Компания Agility Robotics не сообщает, сколько стоит робот. Но известно, что это шестизначная цифра.

Напомним, ранее сообщалось, что LG показала трех новых роботов-помощников.