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Начались продажи человекоподобных роботов

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Первых двух роботов купила компания Ford.
Человекоподобный робот Cassie
Человекоподобный робот Cassie
Agility Robotics

Человекоподобные роботы Digit поступили в продажу. Первых серийных роботов купила автокомпания Ford для исследовательских проектов. Их хотят использовать для автоматизированной доставки товаров.

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Человекоподобный робот Cassie был создан в начале 2019 года. Он представляет собой андроида с ногами, руками и торсом. Вместо головы у него лидар, который следит за препятствиями. “Глаза“ в виде пары камер у робота находятся на корпусе

Компания Agility Robotics не сообщает, сколько стоит робот. Но известно, что это шестизначная цифра. 

Напомним, ранее сообщалось, что LG показала трех новых роботов-помощников.

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Теги: робот, Ford
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