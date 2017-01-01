1000 фонтанов из Колы и Ментоса: Эксперименты

Получится ли запустить фонтаны из колы?

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В этом видео блогер It's Mamixзамыслил что-то невероятное, о чем сперва даже не догадывалась его команда. Эксперимент, в котором необходимо одновременно запустить 1000 фонтанов колы.

Подготовка заняла больше суток. Были расставлены бутылки с колой и подготовлены специальные крышки, в которые поместили Ментос. По нажатию на кнопку одновременно во все бутылки падали таблетки Ментос, вызывая гигантский фонтан.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет если погладить одежду катком.