1000 фонтанов из Колы и Ментоса: Эксперименты
Получится ли запустить фонтаны из колы?
Читай также: Осторожнее с огнем: Эксперименты с огнеопасными предметами
В этом видео блогер It's Mamixзамыслил что-то невероятное, о чем сперва даже не догадывалась его команда. Эксперимент, в котором необходимо одновременно запустить 1000 фонтанов колы.
Подготовка заняла больше суток. Были расставлены бутылки с колой и подготовлены специальные крышки, в которые поместили Ментос. По нажатию на кнопку одновременно во все бутылки падали таблетки Ментос, вызывая гигантский фонтан.
Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет если погладить одежду катком.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил