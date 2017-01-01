Дроны GoPro перестали запускаться

Дроны Karma не работают из-за проблем с прошивкой.

Дрон Karma от компании GoPro уже признавали худшим дроном в мире. Беспилотник с камерой сразу после начала продаж отзывали из-за проблем с питанием. Из-за этого продажи дрона шли из рук вон плохо. Теперь же появилась новая проблема.

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По сообщениям владельцев, ни один из дронов не может взлететь. С момента сбоя прошло уже несколько дней, и компания пообещала исправление, но решения еще нет.

Владельцы определили, что проблема возникла из-за обнуления счетчика недель в GPS. Ее решили сбросом контроллера до заводских настроек и отключения GPS, но это работает не у всех.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple может купить производителя камер GoPro.