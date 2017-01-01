В эти выходные Земля подошла ближе всего к Солнцу

Имейте в виду, что времена года создает наклонная ось Земли, а не расстояние от Солнца.

Нет ничего необычного в том, что планета немного ближе к Солнцу; это нормальное явление, которое происходит в начале календарного года. Земля движется по эллиптической орбите, поэтому ее расстояние от Солнца меняется на протяжении 365,25 дней пути.

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По данным EarthSky.org, Земля достигла перигелия - точки, когда Земля ближе всего подходит к Солнцу - в воскресенье (5 января) в 7:48 по Гринвичу (09:48 по Киеву).

Через полгода, 4 июля, Земля достигнет афелия - самой удаленной от Солнца точки.

Во время перигелия Земля находится на расстоянии 147 091 144 км от Солнца. В среднем расстояние от Земли до Солнца составляет 49 597 870 км. Когда наша планета достигнет афелия в июле, она будет на расстоянии 152 095 295 км.

Но для Северного полушария не теплее, когда проходит перигелий. Это потому, что эллипс, в котором вращается наша планета, не экстремальный, а почти круговой. Причиной сезонных изменений является наклон оси планеты. Перигелий и афелий не вызывают времена года, но они влияют на продолжительность сезонов.

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Близкий подход планеты к солнцу заставляет Землю двигаться немного быстрее. Согласно EarthSky.org, более быстрая вращение означает короткую зиму в северном полушарии и летнюю в южном полушарии. Таким образом, зима в северном полушарии примерно на пять дней короче лета, а лето в южном полушарии на пять дней короче зимы.

"Солнце является большим регулятором излучения, которое получает Земля", - сказал Уолтер Петерсен, ученый-физик в области наук о Земле в Центре космических полетов НАСА им. Маршалла. "Но даже если принять во внимание эту разницу в расстоянии между афелием и перигелием, это только около 7 процентов в средней солнечной энергии, которую мы получаем. И поэтому она не имеет большого влияния на погоду".

Напомним, ранее сообщалось, что была названа самая близкая к Земле планета.