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OnePlus покажет концептуальный смартфон со скрытой камерой

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Основная камера будет скрыта от глаз пользователя.
Концепт смартфона
Концепт смартфона
twitter.com

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Китайская компания OnePlus, которая делает флагманские смартфоны, показала концепт нового телефона. Его отличие от остальных - спрятанная основная тройная камера.

Смартфон под названием OnePlus Concept One будет иметь необычный дизайн. Тройная камера на задней крышке будет невидима для наблюдателя. 

Остальные параметры, скорей всего, будут похожи на OnePlus 7T Pro. Т.е. следует ждать мощный процессор от Qualcomm, операционку OxygenOS на основе Android 10. А анонс состоится уже 7 января на выставке CES 2020.

Напомним, ранее сообщалось, что флагман OnePlus 7 с выдвижной камерой показали на видео.

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Теги: OnePlus
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