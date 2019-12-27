OnePlus покажет концептуальный смартфон со скрытой камерой

Основная камера будет скрыта от глаз пользователя.

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Китайская компания OnePlus, которая делает флагманские смартфоны, показала концепт нового телефона. Его отличие от остальных - спрятанная основная тройная камера.

Смартфон под названием OnePlus Concept One будет иметь необычный дизайн. Тройная камера на задней крышке будет невидима для наблюдателя.

OnePlus will release OnePlus ’first concept machine during CES 2020 in Las Vegas on January 7th. The new electrochromic technology brings a groundbreaking“ latent hidden rear camera ” pic.twitter.com/Xi2xX6E7fX — Ice universe (@UniverseIce) January 3, 2020

Остальные параметры, скорей всего, будут похожи на OnePlus 7T Pro. Т.е. следует ждать мощный процессор от Qualcomm, операционку OxygenOS на основе Android 10. А анонс состоится уже 7 января на выставке CES 2020.

Напомним, ранее сообщалось, что флагман OnePlus 7 с выдвижной камерой показали на видео.