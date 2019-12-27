Серебрение пластика своими руками: Эксперименты
Как можно пластик покрыть слоем серебра?
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Блогер из Огненное ТВ довел до ума химический метод серебрения пластика своими руками. Теперь можно печатать на 3d-принтере различные модели из ABS-пластика и покрывать их серебром.
Для этого нужна серебряная монета и кислота, которая создаст нужный раствор, куда и будут погружать пластик.
Напомним, ранее блогеры проверяли, выдержит ли огнеупорный сейф раскаленную лаву.
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