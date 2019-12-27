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Huawei открыл первый умный магазин без продавцов

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Магазин работает круглосуточно.
Магазин занимает совсем мало места
Магазин занимает совсем мало места
gizchina.com

Huawei открыл первый умный розничный магазин. Он находится в Международном центре нового развития Wuhan Optics Valley в Китае.

Круглосуточный магазин управляется всего тремя робо-руками. Они собирают покупку и отдают покупателю.

Роботизированные руки найдут нужный товар
Роботизированные руки найдут нужный товар
gizchina.com

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Такой магазин проще и выгоднее обычных. Во-первых, не нужно платить продавцам. А это значит, что и человеческого фактора не будет во время покупок. Робот не спутает товар и не обсчитает клиента.

Во-вторых, он занимает меньше места. Меньше места - меньше аренда. Чтобы защитить магазин от вандалов, его оборудовали пуленепробиваемым стеклом.

Товар можно выбрать на сенсорной панели
Товар можно выбрать на сенсорной панели
gizchina.com

Сейчас в магазине можно купить только смартфоны и аксессуары. Чтобы заказать нужный товар, достаточно выбрать его на сенсорной панели. Также покупатели могут сначала посмотреть товар онлайн и заказать его, а потом забрать в магазине.

Если этот эксперимент окажется удачным, Huawei откроет больше подобных магазинов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шанхае открылся магазин, работающий без продавцов.

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Теги: Huawei, магазин, роботы
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