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Видео дня: Выпуск Новогоднего Вечернего Квартала и Бали и почему все на нем помешались.

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В тренде - ТВ-шоу и тревел-шоу.

Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск

Почему все стремятся на Бали и почему тревел-блогеры так хотят на этот остров? Антон Птушкин снял большой фильм про Бали, где попытался разобраться, в чем магия острова.

Вечерний Квартал - Полный выпуск Новогоднего Вечернего Квартала 2020, Часть 2

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Самые смешные моменты: Песня про ЗОЖ и Новый Год, Етить-колотить! Творческий вечер по пьяни, Хор Коломойского - песня извинение перед Гонтаревой, Добровольная тюрьма для девушек, MONATIK - Vitamin Буээ, Что такое АВАКОВщина и когда сестры Кличко сменили пол? Шоу Интеллектуал 2050, Хор Веревки поет почти по трезвяку, Здесь никогда не бывает бодуна - Снежная Королева 15 лет спустя, Dr. Alban угадывает предметы из 90-х, Батл - Вечерний Квартал vs Женский Квартал vs Лига Смеха, Квартал - это Украина! Финальная песня.

Напомним. днем ранее в тренды попали Новогодние поздравления Зеленского и Порошенко.

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Теги: видео дня, видео, тренды YouTube
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