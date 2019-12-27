Видео дня: Выпуск Новогоднего Вечернего Квартала и Бали и почему все на нем помешались.

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Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск

Почему все стремятся на Бали и почему тревел-блогеры так хотят на этот остров? Антон Птушкин снял большой фильм про Бали, где попытался разобраться, в чем магия острова.

Вечерний Квартал - Полный выпуск Новогоднего Вечернего Квартала 2020, Часть 2

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Напомним. днем ранее в тренды попали Новогодние поздравления Зеленского и Порошенко.