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Sony запатентовала необычный джойстик

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Возможно, это новая карманная приставка.
Рендер патента
Рендер патента
LetsGoDigital.org

Пока приставка PlayStation 5 все еще окутана тайной, фанаты стремятся получить любую информацию, которую могут получить, независимо от их правдивости. Сайт LetsGoDigital обнаружил патент, который может быть связан с ожидаемой консолью: многофункциональный контроллер.

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Так будет выглядеть новый контроллер? Вероятно, нет, так как предыдущие патенты уже показали, что DualShock 5 будет очень похож по дизайну с нынешними контроллерами PlayStation 4. Так что же это за новый джойстик? Согласно патентной заявке, джойстик, похожий на карманную приставку, может подключаться к нескольким устройствам через Wi-Fi и Bluetooth и передавать данные между ними.

Патентная заявка
Патентная заявка
LetsGoDigital.org

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Для этого есть немало применений. Например, контроллер может позволить вам играть в компьютерные игры на телевизоре или передавать музыку и видео с одного устройства на другое. Это почти как Wii U GamePad. 

LetsGoDigital добавляет, что контроллер включает в себя такие технологии, как датчик отпечатков пальцев и пульсометр, что делает его одним из самых универсальных устройств.

Является ли этот дизайн окончательным? Это кажется маловероятным. LetsGoDigital теоретизирует, что патент действительно предназначен только для описания технологии и это не значит, что джойстик будет выглядеть именно так. Возможно, эти функции будут добавлены в DualShock 5. Или это может быть не совсем связано с PlayStation 5. Напомним, выпуск PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года, официальное сообщение ожидается весной.

Напомним, ранее сообщалось, что появились первые изображения джойстика от Google.

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Теги: джойстик, PlayStation 5, Sony, патент
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