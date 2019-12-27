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Что происходит с металлом в микроволновке: Эксперименты

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Блогеры из The King of Random показали, что на самом деле происходит с металлическими предметами в микроволновке.

Все мы знаем, что металлические предметы нельзя ставить в микроволновку, иначе... А что иначе? Что происходит с металлом под воздействием электромагнитных волн?

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Для этого блогеры из The King of Random ставили разные предметы в микроволновку и показали, что с ними происходит внутри. В ролике даже видно, как искры прожигают отверстия в слое металла.

Опасность именно в этих искрах, ведь они могут оплавить стенки микроволновки и вызвать замыкание, что и провоцирует пожар. Кроме того, не все виды металлических предметов бурно реагируют на волны. Если вы случайно забыли вынуть ложку из тарелки, ничего страшного может и не произойти. Но лучше не рисковать..

Напомним, ранее блогеры показали, как получить плазму из винограда в микроволновке.

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Теги: видео, эксперименты
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