Видео дня: Новогодние поздравления Зеленского и Порошенко

В тренде - поздравления президента и экс-президента.

Поздравление президента Зеленского с Новым 2020 годом

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Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги 2019 года и поздравил украинцев с Новым годом. Также в поздравлении участвовали знаменитости.

Новогоднее поздравление Петра Порошенко

Сразу два канала вместо поздравления Зеленского пустили в эфир поздравление бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, ранее в тренды попали KAZKA — Палала и Егор Крид - Love is.