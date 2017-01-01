Неутешительный прогноз сделал эксперт по искусственному интеллекту.

Искусственный интеллект не так опасен, как сами люди hi-news.ru

Директор компании Shadow Robot Рич Уокер заявил, что ИИ не так опасен для человечества, как корпорации.

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Сейчас искусственный интеллект имеет широкое распространение. Уолкер считает, что бояться надо не цифровой разум, а людей и компании, которые опаснее для человечества.

Существует тип стандартного страха перед ИИ, возникший в результате многочисленных фантастических творений на эту тему. Это может быть человекоподобный робот Терминатор, который захватывает власть и пытается уничтожить человечество или вычислительная машина без сострадания, которая меняет мир вокруг себя по своему образу и подобию.



Но ведь сегодня, на самом деле есть довольно веский аргумент в пользу того, что существуют вычислительные машины без сострадания, которые изменяют мир вокруг нас согласно своим корыстным желаниям. Их называют корпорациями. Мы можем не беспокоится об ИИ, который изменит все вокруг, у нас уже есть эти организации, которые это сделают.



Речь идет о компаниях, которые на протяжении 30 лет знали, что изменение климата является неизбежным, и систематически опровергали исследования в области изменения климата и финансировали исследования, уверяющие всех в том, что изменение климата не происходит.



Если бы вы попросили меня показать ИИ в виде плохого парня, то я вам сразу покажу на любую из корпораций, которая получает прибыль от ископаемого топлива и систематически скрывает информацию о том, что добыча ископаемого топлива — это очень вредно для планеты.

На данный момент Shadow Robot создает роботизированные руки, которые используют в протезировании.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые заявляли, что к 2075 году искусственный интеллект уничтожит человечество.