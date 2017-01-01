Корпорации уничтожат человечество раньше искусственного разума
Неутешительный прогноз сделал эксперт по искусственному интеллекту.
Директор компании Shadow Robot Рич Уокер заявил, что ИИ не так опасен для человечества, как корпорации.
Читай также: Искусственный интеллект опознает людей с депрессией
Сейчас искусственный интеллект имеет широкое распространение. Уолкер считает, что бояться надо не цифровой разум, а людей и компании, которые опаснее для человечества.
Существует тип стандартного страха перед ИИ, возникший в результате многочисленных фантастических творений на эту тему. Это может быть человекоподобный робот Терминатор, который захватывает власть и пытается уничтожить человечество или вычислительная машина без сострадания, которая меняет мир вокруг себя по своему образу и подобию.
Но ведь сегодня, на самом деле есть довольно веский аргумент в пользу того, что существуют вычислительные машины без сострадания, которые изменяют мир вокруг нас согласно своим корыстным желаниям. Их называют корпорациями. Мы можем не беспокоится об ИИ, который изменит все вокруг, у нас уже есть эти организации, которые это сделают.
Речь идет о компаниях, которые на протяжении 30 лет знали, что изменение климата является неизбежным, и систематически опровергали исследования в области изменения климата и финансировали исследования, уверяющие всех в том, что изменение климата не происходит.
Если бы вы попросили меня показать ИИ в виде плохого парня, то я вам сразу покажу на любую из корпораций, которая получает прибыль от ископаемого топлива и систематически скрывает информацию о том, что добыча ископаемого топлива — это очень вредно для планеты.
На данный момент Shadow Robot создает роботизированные руки, которые используют в протезировании.
Напомним, ранее сообщалось, что ученые заявляли, что к 2075 году искусственный интеллект уничтожит человечество.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил