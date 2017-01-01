Телескоп Хаббл показал прожорливую черную дыру
Космический телескоп NASA/ESA сделал серию снимков спиральной галактики ESO 021-G004, которая находится в 130 млн световых лет от Земли.
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Эта галактика из газа, пыли и звезд имеет активное ядро. Конечно, фото не передает все излучения, которые регистрируют астрономы, но мы точно знаем, что в центре этой галактики находится прожорливая сверхмассивная черная дыра. Когда газ и межзвездная пыль попадает под действие гравитации черной дыры, его втягивает в виде аккреционного диска. Из-за большого давления они перегреваются и испускают высокоэнергетическое излучение. Это и видят астрономы на снимке.
Напомним, ранее сообщалось, что телескоп Хаббл обнаружил глаз в космосе.
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