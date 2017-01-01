Как сохранить арбуз к Новому году: Эксперименты
Получилось ли у блогеров сохранить свежим арбуз.
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Блогеры из SlivkiShow решили проверить, можно ли сохранить арбуз вкусным и свежим в течение нескольких месяцев? Для этого они использовали воск, воду, сухое сено, также закапывали арбуз в опилках, рисе, подвешивали в темном месте и прятали в пепел и обмазывали глиной.
Теперь они достали арбузы и проверили их свежесть. Как показал эксперимент, лучше всего сохранился арбуз в глине.
Напомним, ранее показывали, почему важно мыть руки.
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