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Xiaomi создает новый смартфон с дырявым экраном

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Анонс должен состояться в ближайшее время.
Смартфон получит отверстие для камеры
Смартфон получит отверстие для камеры
indiatoday.in

Компания Xiaomi разрабатывает новый смартфон, который получит экран с отверстием для камеры.

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Известно, что отверстие разместят в левом верхнем углу дисплея, при этом диаметр под камеру будет около 3 миллиметров.

Инсайдеры сообщают, что это будет флагман, с процессором Qualcomm Snapdragon 865 - восемь ядер Kryo 585 с частотой до 2,84 ГГц и ускоритель графикиAdreno 650.

Возможно смартфон получит и поддержку 5G c модемом Snapdragon X55.

Напомним, ранее сообщалось, что в июне был представлен первый смартфон с подэкранной камерой.

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Теги: Xiaomi, смартфон
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