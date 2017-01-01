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Xiaomi снова попала в Книгу рекордов Гиннесса

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На этот раз - за самую массовую распаковку.
Фаны распаковали подарки
Фаны распаковали подарки
ITHome

Xiaomi заявила о рекорде, который внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Китайская компания устроила самую массовую распаковку. В акции участвовало 703 человека.

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Если вы подумали, что речь о распаковке телефонов - вы ошибаетесь. Компания раздала подарки, и участники открывали именно их. Акция называлась Mi-stery Box, и фаны бренда в Нью-Йорке поучаствовали в распаковке подарков.

Помимо внесения в Книгу рекордов Гиннесса, Xiaomi так привлекает к себе внимание на рынке США. Китайский бренд в США не продает смартфоны, а только самокаты и ряд других устройств. 

Сертификат о внесении в Книгу рекордов Гиннесса
Сертификат о внесении в Книгу рекордов Гиннесса
ITHome

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi попала в Книгу рекордов Гиннесса за открытие более 500 магазинов в Индии.

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Теги: Xiaomi, Книга рекордов Гиннесса
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