Xiaomi снова попала в Книгу рекордов Гиннесса

На этот раз - за самую массовую распаковку.

Xiaomi заявила о рекорде, который внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Китайская компания устроила самую массовую распаковку. В акции участвовало 703 человека.

Читай также: Xiaomi начала выпуск собственной питьевой воды

Если вы подумали, что речь о распаковке телефонов - вы ошибаетесь. Компания раздала подарки, и участники открывали именно их. Акция называлась Mi-stery Box, и фаны бренда в Нью-Йорке поучаствовали в распаковке подарков.

Помимо внесения в Книгу рекордов Гиннесса, Xiaomi так привлекает к себе внимание на рынке США. Китайский бренд в США не продает смартфоны, а только самокаты и ряд других устройств.

Сертификат о внесении в Книгу рекордов Гиннесса ITHome

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi попала в Книгу рекордов Гиннесса за открытие более 500 магазинов в Индии.