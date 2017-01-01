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Китай запустил тяжелую ракету Long March 5

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Самая мощная ракета успешно вывела на орбиту спутник.
Запуск ракеты
Запуск ракеты
news.cn

В пятницу, 27 декабря, в космос была запущена одна из самых мощных ракет в мире Long March 5 (Великий поход-5). Эта ракета будет использоваться для полета на Марс в 2020 году. 

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Long March 5 вывел на орбиту экспериментальный спутник Shijian 20. Запуск ракеты прошел с площадки космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

“После более чем 2000 секунд полета спутник Shijian 20 был размещен на целевой орбите. Были протестированы ключевые технологии, предназначенные для будущих космических миссий“, - говорится в сообщении новостного агентства Синьхуа.

Впервые Китай успешно запустил первую ракету модели Long March 5 в ноябре 2016 года. Грузоподъемность ракеты - до 25 тонн. По этим параметрам ее можно сравнить  с американской ракетой Delta IV Heavy или российской Протона-М. 

Напомним, ранее сообщалось, что Китай завершил испытания новейшей ракеты-носителя Long March 5.

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Теги: ракета, Китай, видео
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