Фотограф показал движение Земли на фоне Млечного Пути

Тайм-лапс видео позволяет понять, как велика Вселенная.

Фотограф Эрик Браммель создал потрясающую замедленную съемку Млечного Пути. Таймлапсы с Млечным Путем - не редкость, но Эрик решил показать, как движется Земля.

Читай также: Впечатляющий взлет: NASA показало след ракеты на фоне Млечного Пути

Эрик использовал звездный трекер в привязке с камерой. Звездный трекер вращает камеру с той же скоростью, что и движется Земля , но в противоположном направлении. Т.е. получился визуальный эффект стабилизации неба. Обычно звездные трекеры используются для стабилизации камеры во время длительной экспозиции, чтобы избежать размытых звезд на изображении. Но они также могут быть использованы в покадровой съемке.

“Как правило, световые следы самолетов являются проклятием фотографии Млечного Пути, но самолеты и автомобили могут добавить интересный движущийся элемент в ваши кадры. Это также создает интересное сопоставление, позволяющее увидеть, как люди живут своей повседневной жизнью, даже не задумываясь, что они живут на огромной вращающейся планете, летящей в космосе“, - рассказал Эрик.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX показала видео с ускоренной съемкой запусков Falcon 9.