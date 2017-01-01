В Android 11 исправят досадную оплошность прошлых версий

Запись видео в высоком разрешении станет проще.

Android является наиболее широко используемой мобильной операционной системой, за которой следует iOS. Но есть определенные ограничения, которые продолжают существовать на этой платформе в течение многих лет. Одно из них - невозможность записывать видео размером более 4 ГБ. Да, вы все правильно поняли, ваш Android-смартфон может записывать видео размером до 4 ГБ. Но, к счастью, это ограничение будет устранено в следующем выпуске Android, который будет называться просто Android 11.

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Сегодняшние смартфоны Android могут многое, но записывают видео размером до 4 ГБ. Как только ваша запись достигнет предела размера 4 ГБ, она будет сохранена без вашего согласия, но запись будет продолжена. Последующие файлы будут создаваться, как только видео достигнет 4 ГБ. Т.е., какой бы хорошей камера не была и какое бы высокое разрешение не стояло в настройках, все равно файлы будут разбиваться на несколько.

Это ограничение было впервые введено Google в 2014 году, как только 4K запись видео на смартфонах начала появляться. Но теперь это недостаток будет устранен.

В бета-версии Android разработчики уже протестировали запись видео в 8K и смогли сохранить ролик объемом 32 ГБ. Теперь пользователям останется лишь дождаться выхода Android 11 в следующем году.

Напомним, ранее сообщалось, что Google переведет Android на чистый Linux.