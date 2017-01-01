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В Android 11 исправят досадную оплошность прошлых версий

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Запись видео в высоком разрешении станет проще.
Android 11 будет поддерживать запись видео без разбития файла
Android 11 будет поддерживать запись видео без разбития файла
gsmarena.com

Android является наиболее широко используемой мобильной операционной системой, за которой следует iOS. Но есть определенные ограничения, которые продолжают существовать на этой платформе в течение многих лет. Одно из них - невозможность записывать видео размером более 4 ГБ. Да, вы все правильно поняли, ваш Android-смартфон может записывать видео размером до 4 ГБ. Но, к счастью, это ограничение будет устранено в следующем выпуске Android, который будет называться просто Android 11.

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Сегодняшние смартфоны Android могут многое, но записывают видео размером до 4 ГБ. Как только ваша запись достигнет предела размера 4 ГБ, она будет сохранена без вашего согласия, но запись будет продолжена. Последующие файлы будут создаваться, как только видео достигнет 4 ГБ. Т.е., какой бы хорошей камера не была и какое бы высокое разрешение не стояло в настройках, все равно файлы будут разбиваться на несколько.

Это ограничение было впервые введено Google в 2014 году, как только 4K запись видео на смартфонах начала появляться. Но теперь это недостаток будет устранен. 

В бета-версии Android разработчики уже протестировали запись видео в 8K и смогли сохранить ролик объемом 32 ГБ. Теперь пользователям останется лишь дождаться выхода Android 11 в следующем году.

Напомним, ранее сообщалось, что Google переведет Android на чистый Linux.

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Теги: Google, Android 11, видео
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