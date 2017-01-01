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Doogee выпустила защищенный смартфон с беспроводной зарядкой

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Смартфон имеет также модуль NFC.
Doogee S68 Pro
Doogee S68 Pro
gizmochina

Doogee выпустила новый защищенный смартфон S68 Pro. Он имеет защиты IP68, IP69K и отвечает по требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G.

Смартфон выдерживает падение, так как в корпусе использованы пластик, резина и металл

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Главное же отличие телефона от других подобных защищенных устройств - поддержка реверсивной беспроводной зарядки. Doogee S68 Pro можно заряжать при помощи беспроводной зарядки. Мощность обратной зарядки составляет 5 Вт.

Doogee S68 Pro также имеет экран на 5,9 дюйма, внутри восьмиядерный процессор MediaTek Helio P70. Еще у него 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Двойная камера на 21, 8 и 8 Мп, а фронтальная  на 16 Мп.

Еще смартфон оснащен модулем NFC и батареей на 6300 мАч.

В Китае смартфон стоит около 6 тыс грн.

Напомним, ранее сообщалось, что Doogee планирует выпустить смартфон с четырьмя камерами.

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Теги: Doogee, защищенный телефон, беспроводная зарядка
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