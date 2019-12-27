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Из чего на самом деле делают неодимовые магниты: Эксперименты

Комментариев: 1
Почему неодимовый магнит так сильно притягивает?

В этом видео блогер Thoisoi покажет, из чего на самом деле состоят современные неодимовые магниты.

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Он попытался добыть чистый неодим из таких магнитов, но наткнулся на любопытный сюрприз.

С самого момента изобретения такие магниты делали из неодима, железа и бора. Сейчас же к неодиму добавляют празеодим и другие редкоземельные металлы.

Напомним, ранее блогеры проверяли, на что способно напряжение сети 220 Вольт.

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Теги: видео, эксперименты
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Комментариев (1)
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SINOBI-LIFE    27.12.2019, 17:00
Оценка:  +2
SINOBI-LIFE
Ролик стянули с ютуба и в чём новость???
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