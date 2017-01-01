Кислород и горение: Огненные эксперименты
Как сделать огненный торнадо и как потушить огонь?
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Как кислород влияет на силу горения? Почему кислород увеличивает пламя? Как можно взрывом потушить пламя и можно ли огонь "задушить"? Это все покажет инженер-конструктор, изобретатель и постановщик шоу в жанре sciencetainment Алексей Иванченко.
Напомним, ранее блогеры показывали эксперименты с огнеопасными предметами.
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