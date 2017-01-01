Meizu готовит новый смартфон без отверстий Zero 2

Смартфон представят в следующем году.

Meizu готовит к презентации новый смартфон Zero 2. Это новая версия смартфона без отверстий Zero, который был представлен в этом году.

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Аппарат должен получить улучшенный дизайн, где дисплей будет занимать более 90% площади передней панели

Также в смартфоне будет четыре основных камеры с вертикальной ориентацией. Это датчики на 64 Мп, 20 Мп и 16 Мп, а также дополнительный сенсор. Возможно это будет сенсор глубины изображения.

Селфи-камера будет на 32 Мп. Также сенсор отпечатков пальцев поместят на передней панели, спрятав под экран.

Процессор у смартфона будет Qualcomm Snapdragon 865. Это восьмиядерный Kryo 585 с тактовой частотой 2,84 ГГц и графический процессор Adreno 650. Память на 12 Гб будет на основе LPDDR5. Основная память - от 128 до 512 Гб.

Смартфон будет поддерживать 5G благодаря модему Snapdragon X55.

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu показала игровой смартфон 16T.