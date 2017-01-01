Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Meizu готовит новый смартфон без отверстий Zero 2

Комментариев: 0
Смартфон представят в следующем году.
Рендер смартфона Zero 2
Рендер смартфона Zero 2
igeekphone.com

Meizu готовит к презентации новый смартфон Zero 2. Это новая версия смартфона без отверстий Zero, который был представлен в этом году.

Читай также: Meizu готовит к выходу доступный смартфон с мощным процессором

Аппарат должен получить улучшенный дизайн, где дисплей будет занимать более 90% площади передней панели 

Также в смартфоне будет четыре основных камеры с вертикальной ориентацией. Это датчики на 64 Мп, 20 Мп и 16 Мп, а также дополнительный сенсор. Возможно это будет сенсор глубины изображения.

Селфи-камера будет на 32 Мп. Также сенсор отпечатков пальцев поместят на передней панели, спрятав под экран. 

Процессор у смартфона будет Qualcomm Snapdragon 865. Это восьмиядерный Kryo 585 с тактовой частотой 2,84 ГГц и графический процессор Adreno 650. Память на 12 Гб будет на основе LPDDR5. Основная память - от 128 до 512 Гб.

Смартфон будет поддерживать 5G благодаря модему Snapdragon X55. 

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu показала игровой смартфон 16T.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Meizu, Zero 2, смартфон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь