Крупнейшие космические катастрофы 2019 года

Космос - дело сложное.

Год подходит к концу, и пора подвести итоги, пусть они даже и не самые хорошие. В уходящем году было несколько катастроф, связанных с космосом. Давайте вспомним их

Авария иранских ракет

Спутниковый снимок стартовой площадки после аварии twitter.com/

В январе 2019 года Иран испытывал собственную ракету. испытал Simorgh, которая так и не смогла выйти на орбиту. Третья ступень ракеты не достигла нужной скорости и взорвалась. Вместе с ней был уничтожен и спутник Payam.

Затем в феврале компания DigitalGlobe сделала спутниковые снимки иранского спутника Doosti, который также не вышел на орбиту.

И в августе еще одна ракета взорвалась на стартовой площадке.

Аварии китайских ракет и спутника

Авария китайской ракеты

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Частная китайская компания OneSpace потерпела неудачу с попыткой орбитального запуска своей ракетой. Проблема была вызвана неправильной работой гироскопа.

В мае ракета Long March 4C во время запуска также потерпела крушение.

В мае запуск ракеты Long March 3B прошел успешно, но спутник Chinasat 18, который должен был выйти на орбите, не смог выйти на связь.

Крушение израильского лунного модуля

Первый частный израильский лунный модуль Beresheet был запущен в апреле при помощи SpaceX Falcon 9. Модуль долетел до Луны, но во время посадки лунохода произошел сбой и капсула просто разбилась об поверхность.

Аномалия при испытаниях SpaceX Crew Dragon

Дым во время испытаний двигателя twitter.com/

Испытание двигателя корабля Crew Dragon в апреле прошло неудачно - двигатель загорелся.

"SpaceX провела серию испытаний двигателей на космическом корабле Crew Dragon в зоне приземления 1 на мысе Канаверал, штат Флорида. Первоначальные испытания были успешно завершены, но окончательное испытание привело к аномалии на испытательном стенде",- заявил представитель компании.

Позднее выяснилось, что причиной пожара были негерметичный клапан.

Провал Arianespace Vega

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Французская компания Arianespace испытала серьезные проблемы в июле, когда ее ракета Vega, несущая спутник FalconEye1 Объединенных Арабских Эмиратов, не смогла безопасно запустить ракету и спутник в космос. В сентябре Европейское космическое агентство заявило, что причиной является двигатель Z23, который обеспечивает работу второй ступени ракеты.

"Комиссия определила наиболее вероятную причину катастрофы как термоструктурный сбой в области переднего купола двигателя Z23», — говорится в заявлении ESA. Агентство добавило, что, скорее всего, Vega вернется к полетам в 2020 году, когда будут предприняты корректирующие действия, чтобы предотвратить такой же сценарий.

Крушение индийского лунного модуля

6 сентября индийский луноход Vikram совершил жесткую посадку на Луну, а затем прекратил связь с Землей.

Два месяца пытались найти место падения лунохода, а потом NASA опубликовало спутниковый снимок, где можно было рассмотреть обломки.

Предполагаемая причина крушения - проблема с тормозными двигателями.

Крушение ракеты Exos Aerospace

Суборбитальная зондирующая ракета Exos Aerospace потерпела крушение во время запуска 26 октября. Миссия суборбитальной автономной ракеты закончилась после попытки запуска в Spaceport America в Нью-Мексико.

Позднее причина была связана с выходом из строя части под носовым обтекателем; носовой обтекатель упал обратно в ракету, и траектория полета ракеты нарушилась.

Взрыв прототипа космического корабля SpaceX

Взрыв SpaceX twitter.com/

В ноябре Starship Mk1 взорвался во время испытаний на криогенное давление.

SpaceX планирует перейти на продвинутые прототипы Starship, а не ремонтировать и повторно тестировать взорвавшийся прототип, сказал генеральный директор компании Илон Маск. Эти прототипы являются частью программы испытаний для Starship, которая, как ожидается, доставит астронавтов в открытый космос (включая Марс) в ближайшие годы.

После взрыва Mk1 компания решила направить свои ресурсы на строительство третьего прототипа, Mk3, на своем испытательном полигоне в Бока Чика.

Starliner от Боинг вышел на неправильную орбиту

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Последняя, мы надеемся, неудача этого года. Как и у SpaceX, у Боинга есть контракт с НАСА на отправку астронавтов к Международной космической станции. Для этого Боинг построил новую космическую капсулу, названную CST-100 Starliner, которая предназначена для запуска на орбиту ракетой Atlas V.

20 декабря Боинг запустил первый испытательный полет Starliner, но беспилотная миссия так и не добралась до места назначения. Ошибка в отсчете времени заставила Starliner думать, что это он уже в более поздней части его миссии, заставляя космический корабль использовать лишнее топливо. В конце концов, ошибка часов Starliner и проблема связи вынудили Boeing отказаться от надежды достичь космической станции. Запланированная восьмидневная миссия была сокращена до трех, и Starliner вернулся на Землю, успешно приземлившись.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск пообещал посадить ракету на Луну в 2022 году.