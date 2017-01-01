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Samsung намекнула на новый продукт с искусственным интеллектом

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Тизер проекта Neon появился в Сети.
Тизер Neon
Тизер Neon
samsung

Компания Samsung опубликовала изображения загадочного продукта, который будет называться Neon.

Тизер Neon
Тизер Neon
samsung

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На снимках видно, что это будет как-то связано с искусственным интеллектом. Разрабатывался продукт в лаборатории Samsung Technology & Advanced Research Labs (Star Labs).

Samsung зарегистрировала доменное имя neon.life, а в соцсетях появились тизеры Neon.

Раскроют тайну Neon уже на выставке CES 2020, которая стартует 7 января в Лас-Вегасе.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект заставил Распутина петь Бейонсе.

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Теги: Samsung, искусственный интеллект, Neon, CES 2020
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