Samsung намекнула на новый продукт с искусственным интеллектом
Тизер проекта Neon появился в Сети.
Компания Samsung опубликовала изображения загадочного продукта, который будет называться Neon.
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На снимках видно, что это будет как-то связано с искусственным интеллектом. Разрабатывался продукт в лаборатории Samsung Technology & Advanced Research Labs (Star Labs).
Samsung зарегистрировала доменное имя neon.life, а в соцсетях появились тизеры Neon.
Раскроют тайну Neon уже на выставке CES 2020, которая стартует 7 января в Лас-Вегасе.
Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект заставил Распутина петь Бейонсе.
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