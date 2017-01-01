Кекс на Кока-Коле и редбулле: Кулинарный эксперимент
Повлияют ли разные жидкости на вкус кекса?
Читай также: На что способно напряжение сети 220 Вольт: Эксперимент
Блогеры из Live Today решили перед католическим Рождеством провести кулинарный эксперимент, где в кексах будут разные жидкости. Как они повлияют на вкус, запах и внешний вид?
Для эксперимента использовались RebBull, томатный сок, рыбный рассол, пиво и Coca-Cola.
Напомним, ранее блогеры проверяли, в какой жидкости плесень прорастает быстрее.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил