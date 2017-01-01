Кекс на Кока-Коле и редбулле: Кулинарный эксперимент

Повлияют ли разные жидкости на вкус кекса?

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Блогеры из Live Today решили перед католическим Рождеством провести кулинарный эксперимент, где в кексах будут разные жидкости. Как они повлияют на вкус, запах и внешний вид?

Для эксперимента использовались RebBull, томатный сок, рыбный рассол, пиво и Coca-Cola.

Напомним, ранее блогеры проверяли, в какой жидкости плесень прорастает быстрее.