Названы самые важные смартфоны десятилетия

Издание Thenextweb опубликовало свой список смартфонов, которые повлияли на индустрию.

Существует большая вероятность, что 2010-е годы станут самым важным десятилетием в истории портативных телефонов. IPhone начал революцию в области смартфонов в 2007 году, но несколько лет спустя другие производители вышли на первый план.

За последние 10 лет мы видели, как смартфоны эволюционировали от устройств с сенсорным экраном с низким разрешением до нашего основного способа просмотра видео, чтения новостей, фотографирования и просмотра веб-страниц. Хотя список наиболее важных телефонов трудно сводить к нескольким моделям, вот некоторые устройства, которые, по мнению Thenextweb, больше всего изменили мир мобильных устройств.

iPhone 4 (2010)

Mobile-review.com

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Лишь немногие телефоны были такими раскрученными, как iPhone 4. Он удерживает рекорд по самой нелепой утечке смартфонов за все время, когда издание Gizmodo купило прототип, оставленный сотрудником Apple в баре. Но он также ввел множество функций и элементов дизайна, которые мы используем и сейчас.

IPhone 4 был первым современным смартфоном, который представил фронтальную камеру, дав запуск Facetime и, что более важно, селфи. Он был первым, кто использовал HDR, коренным образом изменив то, на что способны мобильные камеры. Это был первый крупный телефон, в котором использовался дизайн “стеклянный сэндвич“, подчеркивающий тенденцию дизайна, которая сохраняется и по сей день.

И давайте не будем забывать, что он представил концепцию Retina Displa», которая навсегда сделала невозможным просмотр отдельных пикселей на экране телефона премиум-класса.

Galaxy Note (2011)

youtube.com

Вы, наверное, знаете, почему Galaxy Note находится в этом списке. В то время как рисование на экранах телефонов никогда не привлекало внимание пользователей, массивный дисплей Galaxy Note сделал это. В то время экран Galaxy Note с диагональю 5,3 дюйма казался нелепым, и его часто игнорировали энтузиасты. Но теперь такой размер уже кажется маленьким.

Конечно, телефоны теперь имеют гораздо меньшие рамки и более тонкие пропорции, чтобы максимизировать пространство экрана в меньших форм-факторах, но это потому, что Galaxy Note заставил нас осознать полезность большого экрана в наших карманах. Galaxy Note - это устройство, которое помогло нам осознать, что мы можем по-настоящему работать с нашими телефонами.

Мото G (2013)

TechRadar

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Хотя большинство телефонов в этом списке являются флагманскими, Moto G и его преемники сделали многое для того, чтобы доказать, что вам не нужно тратить целое состояние на плавную работу Android. При цене $179 - даже по стандартам 2013 года - со средними характеристиками, Moto G иногда работал более плавно, чем флагманские устройства. Это произошло благодаря тонкой настройке ОС от Google.

OnePlus One (2014)

MyGadget

OnePlus вышел на рынок с заявкой на лидерство Мало кто мог предположить, что можно получить телефон-флагман всего за 300 долларов. И хотя с первой версией смартфон не получил популярности, OnePlus дал понять, что с ними нужно считаться. Компания доказала, что может предоставить конкурентоспособные характеристики по гораздо более низкой цене, чем у конкурентов, без существенных потерь в качестве сборки.

В настоящее время OnePlus все еще конкурирует по цене. Оригинальный OnePlus не только ознаменовал будущий успех компании, но и дал старт новой категории бюджетных флагманов, которая напоминает нам, что не нужно тратить огромные средства на дорогие смартфоны.

Amazon Fire Phone (2014)

oko-planet.su

Вы вообще слышали об этом смартфоне? Что он делает в списке? Все просто: у Amazon есть все шансы стать следующим крупным игроком на рынке смартфонов, и, наверное, это хорошо, что он провалился.

Выход на рынок смартфонов с новой платформой труден. Amazon продемонстрировал низкую производительность. Параллаксный экран 3D был маркетинговым трюком, да и отказ от Android был плохим выбором.

Наряду с провалом мобильной Windows и BlackBerry, Fire Phone закрепил тот факт, что в ближайшее время никто не станет оспаривать Android и iOS.

Xiaomi Mi Mix (2016)

Xiaomi Mi Mix androidinsider.ru

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Мы должны поблагодарить Xiaomi за телефоны без рамки. В то время как идея экрана телефона с минимальными рамками уходит в прошлое, Mi Mix был первым крупным телефоном, который принес эстетику на рынок. Это сделало то, что когда-то нравилось концептуальным художникам, осязаемым продуктом.

Было поразительно увидеть исчезающие грани на реальном устройстве, но теперь мы не можем представить, что может быть иначе.

Google Pixel (2016)

notebookcheck-ru.com

Первоначальный Google Pixel был грандиозным проектом, и Google хотела покончить с монополией других смартфонов на Android. После нескольких лет продажи устройств Nexus, предназначенных для разработчиков в ограниченных количествах, Google решил доказать, что его можно назвать не просто компанией, занимающейся разработкой программного обеспечения.

Оригинальный Pixel не был огромным коммерческим успехом - неудивительно, учитывая, что это был эксклюзив Verizon. Но он установил планку для “чистого“ Android. Это также был, вероятно, самый большой скачок в качестве картинки на смартфоне. Технология HDR+ не только увеличивает динамический диапазон, но и снижает уровень шума, улучшает баланс белого, обеспечивает более реалистичные цвета и делает фотографии более четкими.

Серия Pixel теперь является стандартом, по которому судят о камерах других телефонов, и Google уже не просто компания-разработчик программного обеспечения.

iPhone X (2017)

Appleinsider

IPhone X, возможно, не был первым смартфоном с челкой, но он популяризировал такой дизайн больше, чем что-либо еще.

IPhone X стал основным прорывом iOS, благодаря его новой системе жестов и распознаванию лиц. К сожалению, iPhone X также стал началом эры телефонов за 1000 долларов.

Huawei Mate 20 Pro (2018)

ferra.ru

Трудно точно определить, когда именно Huawei стал техномонстром, каким он является сегодня, но, возможно, ни один телефон так сильно не напрягал конкурентов, как Mate 20 Pro. Хотя это был не первый телефон с тремя камерами, он был первым крупным выпуском, в котором использовалась “золотая тройка“ объективов: ультраширокий, обычный и телеобъектив. Это в дополнение к матрице, которая превосходила почти всех конкурентов, огромному аккумулятору, идентификатору входа в систему, подобному Face ID, сканеру отпечатков пальцев под стеклом и множеству других функций.

Mate 20 Pro был для Huawei одним из самых амбициозных проектов, прежде чем компания попала в черный список СЩА. Теперь, когда компании не разрешено пользоваться сервисами Google, она ожидает неопределенного будущего за пределами Китая. Но вы можете ожидать, что она не сдастся без боя.

Galaxy Fold (2019)

ferra.ru

Последний пункт в этом списке, вероятно, станет одним из самых важных в предстоящем десятилетии. Запуск Galaxy Fold, возможно, был подпорчен проблемами с хрупкость устройства, но нет никаких сомнений, что складные телефоны - это будущее. Или, по крайней мере, его часть.

Как и Galaxy Note до этого, Galaxy Fold хочет сделать универсальным гаджет, который помещается в наш карман. Сейчас он слишком дорогой и непрактичный для большего людей, но это только вопрос времени.

Напомним, ранее журнал Time назвал лучшие гаджеты десятилетия.