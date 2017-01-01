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В Китае выпустят сим-карты со встроенной флеш-памятью

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MicroSD можно больше не покупать.
Super-SIM
Super-SIM
weibo.cn

Крупнейший китайский оператор мобильной связи China Unicom решил проблему совмещенного слота SIM и microSD. Достаточно встроить карту памяти в симку. 

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Новый тип SIM под названием Super SIM уже доступен для покупки. Сама симка поддерживает 5G, а всего будет три варианта карты: 32, 64 и 128 Гб. Напомним, обычная SIM-карта может умещать в себе только 512 Кб.

Новая симка ничем не отличается по хранению информации от microSD. На Super SIM можно записывать музыку, фото и видео, а также сохранять другую информацию. Но, в отличие от microSD, информация будет шифроваться.

Super SIM будет стоить $21,5 за самую младшую версию на 32 Гб. Версия на 128 ГБ стоит $87. 

Напомним, ранее сообщалось, что найден способ взломать любой смартфон при помощи SIM.

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Теги: SIM, SIM-карты, Китай
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