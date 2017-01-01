Гендиректор Boeing подал в отставку из-за многочисленных провалов
Boeing объявил об отставке гендиректора Денниса Мюленбурга. Это произошло на следующий день после посадки капсулы Starliner, которая так и не смогла выйти на заданную орбиту и пристыковаться к МКС
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В компании заявили, что приказ об отставке вступил в силу немедленно. Исполнять обязанности генерального директора временно будет финансовый директор Boeing Грег Смит. А 13 января председатель правления Дэвид Кэлхун заменит его на посту.
Скорей всего, отставка не связана именно с провалом Starliner, а с проблемами, которые возникли у компании с самолетом Boeing 737 Max, который потерпел крушение.
"Смена руководства была необходима для восстановления доверия к компании, которая движется вперед, поскольку она работает над восстановлением отношений с регулирующими органами, клиентами и всеми другими заинтересованными сторонами", - сказано в заявлении Boeing.
Напомним, ранее сообщалось, что новый самолет Boeing 777X испытали на взлетке.
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