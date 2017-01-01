Гендиректор Boeing подал в отставку из-за многочисленных провалов

На следующий день после посадки Starliner было объявлено об отставке генерального директора компании.

Boeing объявил об отставке гендиректора Денниса Мюленбурга. Это произошло на следующий день после посадки капсулы Starliner, которая так и не смогла выйти на заданную орбиту и пристыковаться к МКС

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В компании заявили, что приказ об отставке вступил в силу немедленно. Исполнять обязанности генерального директора временно будет финансовый директор Boeing Грег Смит. А 13 января председатель правления Дэвид Кэлхун заменит его на посту.

Скорей всего, отставка не связана именно с провалом Starliner, а с проблемами, которые возникли у компании с самолетом Boeing 737 Max, который потерпел крушение.

"Смена руководства была необходима для восстановления доверия к компании, которая движется вперед, поскольку она работает над восстановлением отношений с регулирующими органами, клиентами и всеми другими заинтересованными сторонами", - сказано в заявлении Boeing.

Напомним, ранее сообщалось, что новый самолет Boeing 777X испытали на взлетке.