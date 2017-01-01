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Умелец создал летающий робот-пылесос

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Концепт пока управляется вручную, но изобретатель работает над автономной моделью.
Летающий пылесос
Летающий пылесос
скриншот видео

Независимо от того, насколько полезны современные пылесосы-роботы, они всегда пасуют перед лестницами.  Вот потому инженер Питер Сриполь решил сделать летающий робот-пылесос. Он просто добавил три пропеллера в дешевый робот-пылесос, превратив гаджет в кошмар для домашних питомцев.

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У такого прототипа есть несколько недостатков. Во-первых, нисходящий поток, созданный вентиляторами, сдувает мусор.

Во-вторых, полет пылесоса не автономный. Нужен человек, который бы управлял полетом. 

Изобретатель потратил всего 200 долларов на усовершенствование пылесоса, хотя сам робот стоит в три раза дешевле. 

Тем не менее, это жизнеспособное доказательство концепции, и показывает, что если вы действительно хотите Roomba, который может перемещаться по лестнице, вы можете просто добавить пропеллеры к нему. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Google создали гибрид сканера и пылесоса.

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Теги: робот, пылесос
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