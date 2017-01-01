Huawei P40 будет работать на графеновом аккумулятор

Новый тип аккумуляторов позволит заряжать телефон полностью за 45 минут.

Разработка графеновых аккумуляторов долгое время была лишь на уровне слухов. Ни одна компания не подтверждала создание подобных батарей. Но недавно в Twitter официального аккаунта французского отделения Huawei разместили пост, который раскрыл данные о новом смартфоне P40.

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“Следующий флагманский камерофон Huawei, P40, будет поставляться с графеновой батареей следующего поколения“, - говорится в надписи, если перевести с французского. Если это не ошибка дизайнера, то можно сказать, что графеновый аккумулятор первым появится именно у Huawei.

Ждем подтверждения и от других официальных источников компании.

Напомним, ранее появились первые фото флагмана Huawei P40 Pro.