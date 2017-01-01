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Сникерс весом в 80 килограммов: Эксперименты

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Обойдется такой Сникерс в 17 тысяч гривен.

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Блогер vanzai решил приготовить огромный Сникерс весом в 80 килограммов. Для этого он сначала измерил обычный батончик, умножил его размеры в 15 раз и сварил железный бак, где и будет сделан гигантский батончик.

Для создания Сникерса он использовал 20 кг сахара, молочный плиточный шоколад, арахисовую пасту, масло, яичные белки и арахис.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать самый черный цвет в мире.

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Теги: видео, эксперименты
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