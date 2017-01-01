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Видео дня: 15 проблем девушек и Пошлая Молли - Мишка

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ПОШЛАЯ МОЛЛИ - МИШКА (feat. KATERINA)

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Молодая украинская рок-группа Пошлая Молли презентовала новый трек под названием Мишка. За пару дней с момента публикации клип собрал 1,5 млн просмотров.

Вместе с Пошлой Молли спела и снялась в клипе бывшая солистка Серебра Катя Кищук,

15 проблем девушек, о которых парни не подозревают

Чтобы красиво выглядеть, девушкам ежедневно приходится сталкиваться с трудностями, о которых парни даже не подозревают. Впрочем, для их же спокойствия, парням лучше и не знать о женских проблемах. Но о некоторых из них мы расскажут в видео Трум Трум СЕЛЕКТ.

Напомним, ранее в тренды попали новый клип Morgenshtern и Дегустация блюд из мармелада.

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Теги: видео дня, видео, тренды YouTube
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