Видео дня: 15 проблем девушек и Пошлая Молли - Мишка
ПОШЛАЯ МОЛЛИ - МИШКА (feat. KATERINA)
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Молодая украинская рок-группа Пошлая Молли презентовала новый трек под названием Мишка. За пару дней с момента публикации клип собрал 1,5 млн просмотров.
Вместе с Пошлой Молли спела и снялась в клипе бывшая солистка Серебра Катя Кищук,
15 проблем девушек, о которых парни не подозревают
Чтобы красиво выглядеть, девушкам ежедневно приходится сталкиваться с трудностями, о которых парни даже не подозревают. Впрочем, для их же спокойствия, парням лучше и не знать о женских проблемах. Но о некоторых из них мы расскажут в видео Трум Трум СЕЛЕКТ.
Напомним, ранее в тренды попали новый клип Morgenshtern и Дегустация блюд из мармелада.
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