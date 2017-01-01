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Владельцы iPhone X жалуются на быстрый износ батареи

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Смартфон отключается, хотя заряд еще показывает.
Батарея быстро изнашивается, считают пользователи
Батарея быстро изнашивается, считают пользователи
ifixit

Владельцы iPhone X массово жалуются самопроизвольное выключение телефона, но, при этом, показывается не менее  20% заряда.

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Пользователи считают, что такое падение емкости батареи связано с качеством аккумуляторов. Прошлые модели могли работать годами, и такой деградации батареи не наблюдалось. 

В Apple такую ситуацию не считают виной производителя.

"Обычная батарея рассчитана на сохранение до 80% своей первоначальной емкости при 500 полных циклах зарядки и при работе в нормальных условиях. Годовая гарантия включает в себя гарантийное обслуживание неисправного аккумулятора. Если срок гарантии истек, Apple предлагает обслуживание аккумулятора за плату", - сказано в ответе на претензию.

Т.е., решить проблему с быстрым износом батареи можно лишь заменой аккумулятора в авторизованном сервисном центре. Если же поменять самостоятельно, пользователь столкнется с невозможностью отслеживать правильный заряд.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцев iPhone отключат от интернета.

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Теги: iPhone X, Apple, батарея
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