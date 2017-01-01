Данные GPS не анонимны - исследование

Вас можно отследить в любом месте, если вы используете геолокацию на смартфоне.

Следить за людьми можно даже в Пентагоне 9to5mac.com

Любой, кто когда-либо предоставлял сторонним приложениям доступ к геолокации, может быть в базе данных отслеживания местоположения из 12 миллионов телефонов, говорится в новом отчете специалистов. И хотя эта база данных является самой большой из всех изученных, она представляет собой лишь небольшую часть баз, покупаемых и продаваемых каждый день.

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В отчете говорится, что политики конфиденциальности многих приложений позволяют их разработчикам делиться вашим местоположением с "доверенными партнерами". Что это за партнеры - никто не уточняет.

The New York Times провела глубокое исследование базы данных, которая включала информацию о местонахождении людей в Пентагоне и Белом доме.

Каждую минуту каждого дня на планете десятки компаний - в основном нерегулируемых и мало изученных - регистрируют перемещения десятков миллионов людей с мобильными телефонами и хранят информацию в гигантских файлах данных. The Times Privacy Project получил один такой файл, безусловно, самый большой и самый информативный из когда-либо рассматриваемых журналистами. Он содержит более 50 миллиардов пинг-сигналов от телефонов более 12 миллионов американцев, когда они проезжали через несколько крупных городов, включая Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес.

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Каждый фрагмент информации в этом файле представляет точное местоположение одного смартфона в течение нескольких месяцев в 2016 и 2017 годах.

База была создана компанией, занимающейся данными о местонахождении. Эта компания - одна из десятков, которые спокойно собирали точные передвижения, используя программное обеспечение, установленное на приложения для мобильных телефонов. Вы, вероятно, никогда не слышали о большинстве компаний - и все же для тех, кто имеет доступ к этим данным, ваша жизнь - открытая книга. Они могут видеть места, в которые вы ходите каждое мгновение дня, с которыми вы встречаетесь или проводите ночь, где молитесь, посещаете ли вы клинику, кабинет психиатра или массажный кабинет.

В документе говорится, что база данных о местонахождении была отправлена ​​ему источниками, обеспокоенными практикой продажи данных, и встревоженными возможностью злоупотребления. Он отмечает, что продажа таких данных совершенно законна.

Предполагается, что данные являются анонимными, но предыдущая статья NY Times опровергла это утверждение.

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Документ смог идентифицировать конкретных людей по некоторым шаблонам местоположения, и обнаружил, что одно приложение iOS передавало точные данные местоположения в общей сложности 40 различным компаниям.

"Один телефон покидает дом в северной части штата Нью-Йорк в 7 часов утра и отправляется в среднюю школу в 14 милях, оставаясь до позднего вечера каждый школьный день. Только один человек совершает эту поездку: Лиза Магрин, 46-летняя учительница математики. Ее смартфон выдал ее", - пишет издание.

Приложение на устройстве собирало информацию о ее местонахождении, которое затем продавалось без ее ведома.

Статья подчеркивает, насколько легко идентифицировать конкретных людей.

Пол Ома, профессор права и исследователь конфиденциальности в юридическом центре Джорджтаунского университета, сказал, что описание данных о местоположении как анонимных является "полностью ложным", которое было опровергнуто во многих исследованиях. "Действительно точную информацию о геолокации абсолютно невозможно анонимизировать".

Напомним, ранее сообщалось, что на Google подали в суд за слежку за сотрудниками.