Как добыть газ из речного песка: Эксперименты

Добываем горючий газ силан из обычного речного песка.

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Блогер из Огненное ТВ показал, как из обычного речного песка, т.е. диоксида кремния, получить горючий газ. Достаточно заменить кислород в его составе на водород. Звучит просто, но как это сделать?

Сначала перемалываем песок до состояния пыли, затем нагреваем и получаем силицид. Его и погружают в кислоту, чтобы заменить кислород на водород.

Напомним, ранее блогеры показали, чем опасна бытовая химия.