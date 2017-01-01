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Как добыть газ из речного песка: Эксперименты

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Добываем горючий газ силан из обычного речного песка.

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Блогер из Огненное ТВ показал, как из обычного речного песка, т.е. диоксида кремния, получить горючий газ. Достаточно заменить кислород в его составе на водород. Звучит просто, но как это сделать?

Сначала перемалываем песок до состояния пыли, затем нагреваем и получаем силицид. Его и погружают в кислоту, чтобы заменить кислород на водород.

Напомним, ранее блогеры показали, чем опасна бытовая химия.

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Теги: видео, эксперименты
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