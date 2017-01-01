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Apple пообещала 1,5 млн долларов за взлом iOS 13

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Осталось только найти уязвимости.
За взлом iOS будут прилично платить
За взлом iOS будут прилично платить
iphones.ru

Apple запустила программу по поиску уязвимостей iOS еще в 2016 году, обещая за найденные ошибки 200 тысяч долларов. В 2019 году программу снова запустили, подняв вознаграждение до $1,5 млн.

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Но это все не в одни руки - общий фонд составляет $1 млн и еще 50% за скорость.

  • $100 тысяч за доступ к данным iCloud на серверах Apple без авторизации. 
  • $150 тысяч за извлечение ядра kernel.
  • $250 тысяч за обход экрана блокировки или извлечение данных пользователя.
  • $250 тысяч за полный доступ к ядру iOS.
  • $500 тысяч за удаленный несанкционированный доступ к личным данным.
  • $1 миллион за уязвимость нулевого уровня для извлечения ядра iOS. 

Напомним, ранее сообщалось, что создана ссылка, которая убивает iPhone и Mac.

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Теги: Apple, iOS, уязвимости
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