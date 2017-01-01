Apple пообещала 1,5 млн долларов за взлом iOS 13

Осталось только найти уязвимости.

За взлом iOS будут прилично платить iphones.ru

Apple запустила программу по поиску уязвимостей iOS еще в 2016 году, обещая за найденные ошибки 200 тысяч долларов. В 2019 году программу снова запустили, подняв вознаграждение до $1,5 млн.

Читай также: iPhone 11 взломали за три минуты

Но это все не в одни руки - общий фонд составляет $1 млн и еще 50% за скорость.

$100 тысяч за доступ к данным iCloud на серверах Apple без авторизации.

$150 тысяч за извлечение ядра kernel.

$250 тысяч за обход экрана блокировки или извлечение данных пользователя.

$250 тысяч за полный доступ к ядру iOS.

$500 тысяч за удаленный несанкционированный доступ к личным данным.

$1 миллион за уязвимость нулевого уровня для извлечения ядра iOS.

Напомним, ранее сообщалось, что создана ссылка, которая убивает iPhone и Mac.