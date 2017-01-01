Apple пообещала 1,5 млн долларов за взлом iOS 13
Осталось только найти уязвимости.
Apple запустила программу по поиску уязвимостей iOS еще в 2016 году, обещая за найденные ошибки 200 тысяч долларов. В 2019 году программу снова запустили, подняв вознаграждение до $1,5 млн.
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Но это все не в одни руки - общий фонд составляет $1 млн и еще 50% за скорость.
- $100 тысяч за доступ к данным iCloud на серверах Apple без авторизации.
- $150 тысяч за извлечение ядра kernel.
- $250 тысяч за обход экрана блокировки или извлечение данных пользователя.
- $250 тысяч за полный доступ к ядру iOS.
- $500 тысяч за удаленный несанкционированный доступ к личным данным.
- $1 миллион за уязвимость нулевого уровня для извлечения ядра iOS.
Напомним, ранее сообщалось, что создана ссылка, которая убивает iPhone и Mac.
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