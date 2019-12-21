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Слишком большой спрос: Motorola отложила продажу раскладушки Razr

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В компании не ожидали такого ажиотажа и решили выпустить больше смартфонов.
Motorola Razr выйдет позже
Motorola Razr выйдет позже
iphones.ru

Обновленная раскладушка Razr от Motorola была одним из самых интересных анонсов в 2019 году, но, похоже, спрос на грядущий телефон оказался выше, чем ожидала компания. Из-за этого спроса Motorola объявила о небольшой задержке как для предварительного заказа, так и для запуска Razr, которые первоначально были запланированы на 26 декабря и в январе, соответственно.

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Пока не известно, когда объявят новые даты для предзаказов. Исходя из заявления Motorola, похоже, что компания пытается избежать сценария, когда клиенты, которые хотят купить Razr, не смогут этого сделать из-за отсутствия смартфонов на полках магазинов.

Полное заявление компании:

"С момента анонса в ноябре новая Motorola Razr получила беспрецедентный интерес со стороны потребителей...

Motorola решила скорректировать предпродажную подготовку и сроки запуска Razr для лучшего удовлетворения потребительского спроса. Мы работаем над определением подходящего количества и графика, чтобы у большего количества потребителей был доступ к razr при запуске".

Напомним, Motorola Razr был анонсирован как первый складной смартфон компании, возвращающий дизайн, вдохновленный оригинальным телефоном Moto RAZR, но с гибким 6,2-дюймовым дисплеем и современными характеристиками Android. Razr будет стоить 1499 долларов и будет продаваться исключительно у Verizon в Соединенных Штатах.

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Теги: RAZR, Motorola
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  21.12.2019, 14:08
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гость
Гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы!!!
Министерство обороны Украины объявило о намерении закупить американские ударные вертолеты McDonnell Douglas AH-64 "Apache"!
Будем кацапов еб.а.шить
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