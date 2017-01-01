Видео дня: Новый клип Morgenshtern и Дегустация блюд из мармелада
НАСТОЯЩАЯ ЕДА или МАРМЕЛАД! Дегустация гигантских блюд из жевательного мармелада
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Блогеры из 123 GO! Challenge Russian решили сделать челлендж с едой.Они сравнили блюда с обычной едой и жевательного мармелада.
MORGENSHTERN - YUNG HEFNER (теперь внатуре клип!!!)
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За первые сутки новый клип Моргенштерна набрал почти три миллиона просмотров на YouTube.
В песне Алишер рассказывает, что отрывается как молодой основатель Playboy Хью Хефнер, тратит все заработанные деньги, носит цепи и дорогие вещи, предается любви.
Напомним, днем ранее в тренды попали Экстремальные прятки с друзьями и Николай Басков vs MORGENSHTERN.
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