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В Сеть утекли данные 267 миллионов пользователей Facebook

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Крупнейшую утечку данных признали в соцсети.
Данные пользователей Facebook снова утекли в сеть
Данные пользователей Facebook снова утекли в сеть
interestingengineering.com

В то время как Facebook занят созданием своей собственной ОС, миллионы пользовательских данных компании утекли. Это стало одной из крупнейших утечек данных в истории компании.

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Фирма по кибербезопасности Comparitech и исследователь Боб Дьяченко говорят, что они нашли в сети базу данных, содержащую идентификаторы Facebook, номера телефонов и имена 267 миллионов пользователей. Они утверждают, что база данных была полностью доступна в Интернете и не требовала пароля или какой-либо другой формы аутентификации для доступа.

Они утверждают, что источником базы данных, вероятно, являются злоупотребления API Facebook со стороны злоумышленников во Вьетнаме или незаконная операция по сбору данных. В то время как Дьяченко немедленно уведомил интернет-провайдера о размещении данных, он предупреждает, что они были доступны в течение двух недель, прежде чем были удалены. Архив также был доступен для скачивания на хакерском форуме.

Facebook, который ранее уже страдал от утечки данных, затрагивающей 30 миллионов и 419 миллионов пользователей в 2018 и 2019 годах, соответственно, отреагировал на инцидент следующим образом:

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"Мы изучаем эту проблему, но считаем, что это, скорее всего, информация, полученная до изменений, которые мы внесли в последние несколько лет, чтобы лучше защитить конфиденциальные данные".

Как указывает Comparitech, это, вероятно, связано с изменением Facebook в его API, который ранее позволял разработчикам приложений получать доступ к телефонным номерам пользователей.

Эти данные могут в конечном итоге использоваться для массовой фишинг-кампании из-за включения телефонных номеров, поэтому пользователям следует с подозрением относиться к любым текстовым сообщениям или электронным письмам, требующим ввода вашего пароля или другой конфиденциальной информации. Comparitech также предлагает изменить все поля в настройках конфиденциальности Facebook на "Только друзья" или "Только я" и отключить возможность поисковых систем ссылаться на ваш профиль, чтобы предотвратить сбора ваших данных роботами.

Напомним, ранее сообщалось, что приватные фото основателя Facebook утекли в Сеть.

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Теги: Facebook, данные, хакеры
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Плот  (аноним)  20.12.2019, 17:23
Оценка:  0
Плот
Я под аватаром, Цукер. Ибо знаю, что ты можешь слить данные.
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