Apple тайно разрабатывает спутниковую связь для iPhone

Спутниковый интернет считают приоритетным для компании.

В недрах Apple разрабатываю спутники для передачи данных на iPhone. Известно, что над космической связью работают инженеры из спутниковой, аэрокосмической и антенной отраслей. Работа над проектом только стартовала, но гендиректор Apple Тим Кук уже назвал его приоритетным для компании.

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Спутники позволят Apple передавать данные, минуя операторов связи. Эта же технология станет заменой GPS для определения местоположения смартфона.

Издание Bloomberg пишет, что Apple активно ищет сотрудников для работы над спутниками. Сейчас команду возглавляют Майкл Трела и Джон Фенвик. Они являлись создателями спутников в компании Skybox Imaging, которую Google выкупил в 2014 году за $500 млн. Их наработки использовали для создания снимков Земли в Google Maps.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple нарушила законы при производстве iPhone.