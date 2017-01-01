Франция наложила на Google штраф в 150 млн евро
Французская компания по надзору за конкуренцией наложила на Google штраф в размере 150 миллионов евро, обнаружив, что технический гигант злоупотребил своим доминирующим положением на рынке онлайновой поисковой рекламы.
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В объявленном сегодня решении - после продолжительного расследования в сфере онлайн-рекламы - антимонопольный орган санкционирует Google за принятие так называемых "непрозрачных и трудных для понимания" правил работы для его рекламной платформы, Google Ads и за их применение "нечестным и случайным образом".
Надзорный орган приказал Google уточнить, как он разрабатывает правила для работы с объявлениями и процедуры приостановки аккаунтов. Технический гигант также должен будет принять меры для предотвращения, выявления и устранения нарушений правил Google Ads.
Представитель Google сообщил TechCrunch, что компания опротестует это решение.
Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 млрд евро.
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