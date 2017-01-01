Названы 15 лучших украинских стартапов 2019 года

Из 160 участников были выбраны 25 претендентов, которые показали свои разработки.

Украинские стартапы представят страну на Startup Grind Global в США Startup Grind Global

Стали известны имена победителей - 15 лучших технологических стартапов, которые представят Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов "Startup Grind Global 2020", которая состоится в Кремниевой долине. Это одна из крупнейших бизнес-конференций мира соберет инвесторов, разработчиков успешных стартапов и игроков IT-рынка.

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19 декабря состоялся финальный отбор стартапов. Из 160 поданных заявок были выбраны 25 претендентов, которые во время Open Call Pitch Event представили продукты жюри.

Перечень стартапов-финалистов, попавших в украинскую делегацию:

Let`s Enhance - улучшение качества изображения с помощью машинного обучения. Replay.io - мультиканальная sales-платформа, автоматизирует контакты с помощью имейлов, звонков и задач, пока сейлзы могут сконцентрироваться на главном - продажах. Legal Nodes - глобальный маркетплейс для технологического бизнеса, с помощью которого основатель или юрисконсультант технологической компании может найти и связаться с юристом. Poptop - маркетплейс бронирования исполнителей разного формата и локаций для ивентов в режиме реального времени. Delfast - электровелосипед. Animal ID - сервис по идентификации животных. Kray Technology - дрон, который помогает увеличить урожайность и уменьшить объемы использования удобрений в агросекторе. Costless - это личный помощник при совершении покупок, который помогает принимать разумные решения, экономя средства, время и энергию. Предоставляет агентствам, брендам и ритейлерам аналитику в реальном времени, прогнозы по изменению цен и объемов потребления, информацию о потребительском поведении. AxDraft - помогает составлять юридические документы в 10 раз быстрее, избегать ошибок и повышать эффективность работы юридического отдела на 25%, делегируя часть юридической работы "не-юристам" без риска. Effa - экологическая зубная щетка, изготовленная из бумаги и дружественных к окружающей среде материалов, как "зеленая" альтернатива одноразовым пластиковым щеткам. Pix - рюкзак с анимацией. Nuka - создает "самый удобный способ ведения ваших записей". Первый продукт - это вечный блокнот, который полностью водонепроницаемый, страницы невозможно порвать, - а записи, сделанные любым типом ручки или карандаша, полностью переписываются. Также их можно полностью синхронизировать с мобильным приложением nuka. Второй продукт - вечный карандаш. CamTouch - это комплекс, позволяющий превратить любую плоскую поверхность в интерактивную и управлять ею с помощью лазерной указки или специального стилуса. ActiveChat - сервис для создания виртуальных помощников. С его помощью бизнес может создавать чат-ботов или инструменты для поиска на сайте. ADAM - 3D-био-печать структур органических костей.

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Startup Grind Global 2020 году пройдет с 11 по 12 февраля 2020 в Кремниевой долине и соберет около 10 000 посетителей.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский проект Petiole попал в топ-20 стартапов мира.