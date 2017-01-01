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Человек-ракета показал реактивный ранец с вертикальным взлетом

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Раньше с таким ранцем нужно было выпрыгивать с самолета.
Полет Ива Росси
Полет Ива Росси
newatlas.com

Швейцарский изобретатель Ив Росси, которого называют человеком-ракетой, показал улучшенную версию реактивного ранца. Теперь с ним можно подниматься в воздух прямо с земли.

Полет Ива Росси
Полет Ива Росси
newatlas.com

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Раньше с таким ранцем нужно было подниматься на самолете или вертолете, а потом совершать прыжок. Теперь же реактивные крылья оснастили турбо-двигателями Jetcat P550. Они и обеспечивают вертикальный подъем со скорость 180 км/ч. Для этого инженерам пишлось создать автономную систему балансировки при взлете.

Полет Ива Росси
Полет Ива Росси
newatlas.com

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Демонстрационный полет Росси совершил над озером. Управление полетом происходило при помощи перчатки, в которой скрыт мини-джойстик. 

Приземление человека-ракеты прошло мягко. Изобретатель успешно встал на ноги. Тестирование ранца продолжится уже в следующем году.

Напомним, ранее сообщалось, что человек-ракета пролетел на реактивных ранцах по норвежским фьордам.

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Теги: фото, видео, реактивный ранец, Ив Росси
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