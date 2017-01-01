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Видео дня: Экстремальные прятки с друзьями и Николай Басков vs MORGENSHTERN

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В тренде - челлендж и музыкальный баттл.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПРЯТКИ С НАКАЗАНИЯМИ - ЧЕЛЛЕНДЖ

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Влогер HiMan с друзьями сыграл в экстремальные прятки с наказаниями. Этот челлендж включает в себя повышение наказаний с каждым разом, как кто-то находится. Кто последний останется в игре - получит деньги. А кого найдут раньше - тортом в лицо.

#Музыкалити - Николай Басков и MORGENSHTERN

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В новом выпуске #Музыкалити в гостях у Максима Галкина встретились MORGENSHTERN и Николай Басков. Музыканты обсуждают современную музыку и пытаются угадать, понравится ли мелодия случайному слушателю.

Напомним, ранее в тренды попали Типы учеников в классе и Оля Полякова - Ночная Жрица.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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