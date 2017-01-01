Самый большой самолет в мире хотят сделать оружием

Новый владелец Stratolaunch хочет установить .

После смерти Пола Аллена, соучредителя Microsoft и основателя Stratolaunch, новый владелец задумался о новом направлении компании. Если ранее космолет Roc хотели использовать для вывода на орбиту космических аппаратов, то сейчас гигантский самолет планируют использовать для использования гиперзвукового оружия.

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Издание GeekWire первым сообщило, что Cerberus Capital Management приобрела Stratolaunch у холдинговой компании Paul Allen's Vulcan, Inc. и что президент и исполнительный директор Stratolaunch Жан Флойд объявил о новом миссии в декабре 2019 года. Сначала появились сообщения о том, что Vulcan продал Stratolaunch неназванному покупателю в октябре.

Флойд заявил об отходе от первоначальной цели Stratolaunch по предоставлению услуг по запуску в космос с использованием Roc. Недавние списки вакансий в летном центре компании Mojave предоставляют дополнительные доказательства изменения направления.

"Stratolaunch разрабатывает платформу воздушного запуска, чтобы способствовать высокоскоростным исследованиям и разработкам", - говорится в начале каждой вакансии.

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В отличие от Пола Аллена, который регулярно говорил о чудесах космоса и будущем космических путешествий, Cerberus - это частная инвестиционная фирма, которая сосредоточилась на скупке проблемных компаний, которые испытывают серьезную финансовую нагрузку или обанкротились, с целью реорганизации их и получения прибыли от их восстановления. За последние 20 лет компания Фейнберга приобрела, среди прочего, напрямую или через дочерние предприятия оборонного подрядчика DynCorp и производителей оружия Remington и Bushmaster.

Сам Фейнберг тесно связан с президентом Дональдом Трампом и его администрацией. Он является председателем президентского консультативного совета по разведке с мая 2018 года.

Неясно, кого Stratolaunch может рассматривать в качестве целевых клиентов для своих новых высокоскоростных услуг, но связи Фейнберга, наряду с бумом гиперзвукового оружия и разработками самолетов в вооруженных силах США в последние годы, указывают на то, что это нужно правительству США.

Напомним, ранее сообщалось, что проект космического самолета Stratolaunch закрыли.