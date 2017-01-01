В IBM создали технологию, превосходящую обычные батареи

Новая батарея дешевле и превосходит литий-ионные аналоги.

Инженеры корпорации IBM из материалов, не содержащих кобальт, создали батарею из морской воды.

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Эксперименты в лабораториях показали, что батарея превосходит литий-ионные аналоги не только по стоимости, но и времени заряда и КПД.

Создание первого рабочего прототипа ожидается в течение года. Вице-президент IBM Research Джефф Уэслер объявил партнерство с Daimler, Central Glass и Sidus. Сама IBM может и не заниматься производством батарей.

Новая батарея может стать решением проблемы недостатка кобальта, который добывают в Конго. Недавно уже подали иск на технокомпании за использование детского труда в добыче кобальта.