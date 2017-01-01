Умный унитаз раскроет всем состояние вашего здоровья

Хакеры могут получить ваши анализы взломом унитаза.

Умные унитазы могут помочь врачам лучше понять состояние вашего здоровье, но эта технология также может позволить любому проникнуть в вашу личную жизнь.

Читай также: С точки зрения науки: как унитаз изменил историю человечества

Поскольку результат анализа мочи отправляется врачу, сотрудник или онлайн-хакер может перехватить данные, чтобы увидеть данные о вашем здоровье и образе жизни.

Тем не менее, на такой риск пошли ученые, которые разработали устройство, обнаруживающее инфекции мочевыводящих путей, заболевания почек, диабет и другие метаболические нарушения до появления симптомов. Умный туалет в настоящее время находится в стадии разработки и создается командой из Университета Висконсин-Мэдисон.

Ученые называют это неинвазивным способом сбора и сбора информации о вашем здоровье прямо из вашего дома.

Моча может рассказать о привычках человека, физических нагрузках, приеме лекарств, режиме сна и других вариантах образа жизни.

Читай также: Натрий против унитаза: Эксперимент блогера

Жидкость также содержит метаболические связи с более чем 600 человеческими заболеваниями, в том числе с раком, диабетом и заболеванием почек.

Команда университета внедряет портативный масс-спектрометр, который может точно определять маркеры в образцах - до того, как у людей появятся симптомы.

Используя газовые хроматографы и масс-спектрометры, они анализировали метаболиты в моче. Примерно 110 образцов были проанализированы за 10-дневный период, и команда была в состоянии создать снимки повседневного здоровья каждого человека.

Джошуа Кун и Ян Миллер, ученые, стоящие за умным туалетом, и два участника исследования, обнаружили, что молекулярный состав их мочи показывает им, сколько они спали, сколько упражнялись, сколько выпили алкоголя или кофе и когда и сколько безрецептурных лекарств они приняли.

Они надеются, что готовый продукт будет доступен в течение пяти лет, но ученые понимают риски, связанные с умным унитазом. Такие устройства будут передавать анализ мочи врачу, а хакер сможет увидеть данные.

Но это не единственный сценарий, который может скомпрометировать вас. Например, работодатель может тайно анализировать мочу потенциального работника и узнавать о его или ее здоровье и образе жизни.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что хакеры научились взламывать унитазы.