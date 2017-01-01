В Сети появились живые фото новой раскладушки Samsung

Прототип смартфона можно рассмотреть во всех подробностях.

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Снимки неизвестного смартфона Samsung, который похож на телефон-раскладушку, появились в Сети. По слухам, которые циркулируют уже давно, смартфон-раскладушка от Samsung будет дешевле гибкого смартфона Galaxy Fold. Этого могут достигнуть снижением стоимости производства гибких экранов и бюджетных комплектующих.

Анонс нового смартфона Samsung может состояться уже в начале 2020 года..

Ранее подобную раскладушку уже выпустила компания Motorola.